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Росавиация разрешила летать в Египет «Аэрофлоту» и S7

Туроператоры подняли оценку турпотока до 200 000 человек в неделю
Анастасия Львова
Алексей Витвицкий / РИА Новости

Росавиация на совещании в Минтрансе 26 августа выдала ряду российских авиакомпаний разрешения на выполнение регулярных рейсов на курорты в Египет — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Ранее, с 9 августа, по 5 рейсов в неделю из Москвы по каждому направлению выполняла только авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). 

Теперь из Москвы можно летать также самому «Аэрофлоту» и авиакомпании S7. «Аэрофлот» будет отправлять по семь рейсов в неделю по каждому направлению, говорится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Источники «Ведомостей» среди перевозчиков подтверждают эти данные. S7 выполнит 3 рейса в неделю: два – в Шарм-эль-Шейх и один – в Хургаду, сообщила «Ведомостям» представитель перевозчика Ирина Дунькова. «России» разрешили увеличить число рейсов до 13 в неделю (с 10).  

Ранее перевозчики и туроператоры жаловались на монополию «России» на рейсах в Египет. Об июльском письме Российского союза туриндустрии премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой устранить эту монополию «Ведомости» писали ранее. 

Кроме того, Росавиация одобрила запуск полетов в Египет из регионов, выдав разрешения на рейсы из 41 регионального аэропорта (всего 82 рейса в неделю). Больше всего разрешений получила Nordwind, говорит источник «Ведомостей», знакомый с итогами заседания. Компания будет летать из 18 городов в Шарм-эль-Шейх и из 21 – в Хургаду, уточняет он. «Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Жуковского, сообщила компания. Полеты начнутся с 5 и 16 сентября в Шарм-эль-Шейх и Хургаду соответственно. S7 сможет летать из Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы, сообщила Дунькова. «Запустим рейсы, ориентировочно, в сентябре», – уточнила она. 

Red Wings с 30 августа запустит рейсы в Египет из Челябинска, сообщила пресс-служба челябинского аэропорта. Региональные рейсы будут выполнять также «Ямал» и Pegas Fly, рассказал собеседник «Ведомостей». Но ряд перевозчиков, которые ранее получили допуски на рейсы, не смогут их выполнять, например Royal Flight, iFly, «Азимут», NordStar, Smartavia. Как сообщили «Ведомостям» в компании TEZ tour, у чартерных перевозчиков не было шансов получить допуски на прошедшем совещании: квот, выданных оперштабом, оценивающим ситуацию  с пандемией в Египте, пока на всех не хватает. 

«Ведомости» запросили крупнейшие авиакомпании о датах запуска рейсов в Египет. Запрос также направлен в Росавиацию. 

Авиасообщение России с Египтом было возобновлено в августе спустя шесть лет после запрета. В октябре 2015 г. в небе над Синайским полуостровом взорвался российский самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа». Самолет следовал из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В катастрофе погибли 224 человека. Комиссия по расследованию выяснила, что в хвосте самолета было заложено самодельное взрывное устройство. В январе 2018 г. были возобновлены рейсы в Каир, и только в апреле этого года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения. С 9 августа «Россия» начала выполнять эти рейсы. С 27 августа оперштаб разрешил увеличить количество рейсов — с 5 до 15 из Москвы и запустить рейсы из регионов. 

По мнению вице-президента АТОР Дмитрия Горина, теперь турпоток из России в Египет прогнозируется на уровне 200 000 пассажиров в неделю. «Из Москвы объем провозных емкостей увеличится в три раза – с 30 000 до 90 000 кресел (пассажиров) в неделю, из регионов – около 100 000 человек в неделю. Всего турпоток из России может достичь 200 000 человек в неделю при условии использования самолетов большей вместимости – на 500 кресел. Я думаю, перевозчики будут ставить на эти рейсы именно такие суда», – говорит Горин.

До конца года компании могут перевезти 700 000–800 000 туристов, оценивает он. В начале августа глава ассоциации Майя Ломидзе говорила о текущем турпотоке на уровне 30 000 человек в неделю. При этом оперштаб, вероятно, будет увеличить квоты на рейсы в Египет и в дальнейшем, считает Горин. 

В авиакомпании «Россия» сообщили, что средняя загрузка уже выполненных рейсов в Шарм-аль-Шейх составила 99,23%, в Хургаду – 99,16%. За первые две недели возобновления перелетов в Египет перевезено 17 000 пассажиров (на 22 парных рейсах), уточнил представитель перевозчика. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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