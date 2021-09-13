Путин отказал паралимпийцу в просьбе расписаться в паспорте
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с паралимпийцами отказал двукратному чемпиону и серебряному призеру Паралимпийских игр по плаванию Андрею Николаеву в просьбе расписаться в паспорте.
«В паспорте — нет. Паспорт — это же документ. Ты чего? Испортим документ», — сказал глава государства.
Николаев в ответ на это пошутил, что у него единственного будет подобный паспорт. Тем не менее президент не стал ставить в нем автограф.
Ранее сегодня Путин провел церемонию вручения государственных наград победителям ХVI Паралимпийских летних игр в Токио. Она состоялась в Кремле. В ходе нее Николаев был награжден орденом Дружбы.
XVI Паралимпийские летние игры в Токио прошли с 24 августа по 5 сентября. Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.