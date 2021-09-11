Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Играх в Токио

«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно... Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно», – приводятся его слова на сайте Кремля.