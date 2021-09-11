Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Играх в Токио
Российская сборная достойно выступила на Олимпийских играх в Токио, несмотря на ряд политизированных решений в ее адрес, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения госнаград золотым медалистам прошедших Игр.
«Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно... Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали все, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России и, как я уже сказал, сражались достойно», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По мнению Путина, Олимпиада продемонстрировала абсолютное лидерство России в синхронном плавании и художественной гимнастике, успехи в фехтовании, плавании, стрельбе.
«Отмечу золото в легкой атлетике, где наша сборная последние годы переживает совсем не легкий период. Мы верим, он скоро закончится, и российские представители этого вида спорта снова вернутся в лидеры», – добавил он.
Российские спортсмены, которые выступали из-за санкций в связи с допинговым скандалом не под национальным флагом, а как сборная Олимпийского комитета России, завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. По оценкам Минспорта, расходы бюджета на подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио составили около 20 млрд руб.