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Путин назвал политическим решение CAS по российскому спорту

Ведомости

Решение, которое принял Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении России, имеет политическую окраску, но его нужно выполнять, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Трансляция заседания велась на «России 24».

«Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — подчеркнул Путин. Он отметил, что к январю 2023 г., когда закончится срок действия ограничений, российские атлеты должны участвовать в любых мировых турнирах на равных правах с другими спортсменами.

В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд ввел санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. CAS принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению суда спортсмены из России до декабря 2022 г. будут выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира без флага и гимна.

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в этом году российские спортсмены выступали в качестве сборной Российского олимпийского комитета (ROC) и под его флагом. Вместо гимна России на играх звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.

Ранее по теме: В WADA заявили об улучшении ситуации с допингом в российском спорте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных