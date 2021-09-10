Путин назвал политическим решение CAS по российскому спорту
Решение, которое принял Международный спортивный арбитражный суд (CAS) в отношении России, имеет политическую окраску, но его нужно выполнять, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Трансляция заседания велась на «России 24».
«Очевидна политическая окраска решений, которые Международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — подчеркнул Путин. Он отметил, что к январю 2023 г., когда закончится срок действия ограничений, российские атлеты должны участвовать в любых мировых турнирах на равных правах с другими спортсменами.
В декабре 2020 г. Спортивный арбитражный суд ввел санкции в отношении российских спортсменов из-за допингового скандала. CAS принял сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению суда спортсмены из России до декабря 2022 г. будут выступать на Олимпиаде и чемпионатах мира без флага и гимна.
На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в этом году российские спортсмены выступали в качестве сборной Российского олимпийского комитета (ROC) и под его флагом. Вместо гимна России на играх звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.