Путин назвал политическим решение CAS по российскому спорту

На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в этом году российские спортсмены выступали в качестве сборной Российского олимпийского комитета (ROC) и под его флагом. Вместо гимна России на играх звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На Олимпиаде россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Это рекорд со времен афинской Олимпиады 2004 г. На Паралимпийских играх спортсмены выиграли 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей.