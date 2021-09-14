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Аналитики узнали о возможных проблемах с психикой у студентов из-за COVID-19

Ведомости

Почти у трех четвертей российских студентов есть признаки психологического неблагополучия во время пандемии коронавируса, около 20% из них демонстрируют симптомы умеренной и тяжелой депрессии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, который по поручению Минобрнауки подготовили 13 ведущих российских университетов. В опросе приняли участие более 60 000 студентов, преподавателей и родителей.

По мнению авторов доклада, особая группа риска – первокурсники бакалавриата и специалитета, потому что они «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации, критично важными для эффективного обучения в дистанционном и смешанном форматах».

Также аналитики выявили связь между признаками психологического неблагополучия и материальным положением семьи. Среди студентов из малообеспеченных семей 84% демонстрируют признаки неблагополучия, среди обеспеченных студентов – 67%. «Это ставит вопрос о важности таргетированных мер психологической поддержки для наименее обеспеченных студентов»,— отметили авторы доклада.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов – одна из важнейших угроз для качества образования, на которую ректоры должны обращать повышенное внимание.

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал, что, согласно исследованию, психологические проблемы студентов связаны прежде всего с проблемами самоорганизации. В Минобрнауки считают, что поддержку студентов нужно централизовать и поставить на другой уровень. По мнению Фалькова, это поможет обеспечить качество высшего образования. «Если студент разбалансирован, у него нет хороших навыков работы с собой по времени, то, что называется тайм-менеджмент, умения работать самостоятельно, он чувствует на протяжении непродолжительного времени, не общаясь в коллективе, изолированность и это его угнетает серьезно, то о каком результате может идти речь», — подчеркнул министр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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