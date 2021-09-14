Аналитики узнали о возможных проблемах с психикой у студентов из-за COVID-19
Почти у трех четвертей российских студентов есть признаки психологического неблагополучия во время пандемии коронавируса, около 20% из них демонстрируют симптомы умеренной и тяжелой депрессии, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад, который по поручению Минобрнауки подготовили 13 ведущих российских университетов. В опросе приняли участие более 60 000 студентов, преподавателей и родителей.
По мнению авторов доклада, особая группа риска – первокурсники бакалавриата и специалитета, потому что они «более остро переживают нехватку общения с преподавателями и сверстниками, обладают менее развитыми навыками саморегуляции и самоорганизации, критично важными для эффективного обучения в дистанционном и смешанном форматах».
Также аналитики выявили связь между признаками психологического неблагополучия и материальным положением семьи. Среди студентов из малообеспеченных семей 84% демонстрируют признаки неблагополучия, среди обеспеченных студентов – 67%. «Это ставит вопрос о важности таргетированных мер психологической поддержки для наименее обеспеченных студентов»,— отметили авторы доклада.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что психологическое благополучие и ментальное здоровье студентов – одна из важнейших угроз для качества образования, на которую ректоры должны обращать повышенное внимание.
Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал, что, согласно исследованию, психологические проблемы студентов связаны прежде всего с проблемами самоорганизации. В Минобрнауки считают, что поддержку студентов нужно централизовать и поставить на другой уровень. По мнению Фалькова, это поможет обеспечить качество высшего образования. «Если студент разбалансирован, у него нет хороших навыков работы с собой по времени, то, что называется тайм-менеджмент, умения работать самостоятельно, он чувствует на протяжении непродолжительного времени, не общаясь в коллективе, изолированность и это его угнетает серьезно, то о каком результате может идти речь», — подчеркнул министр.