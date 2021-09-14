Аналитики узнали о возможных проблемах с психикой у студентов из-за COVID-19

Ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский рассказал, что, согласно исследованию, психологические проблемы студентов связаны прежде всего с проблемами самоорганизации. В Минобрнауки считают, что поддержку студентов нужно централизовать и поставить на другой уровень. По мнению Фалькова, это поможет обеспечить качество высшего образования. «Если студент разбалансирован, у него нет хороших навыков работы с собой по времени, то, что называется тайм-менеджмент, умения работать самостоятельно, он чувствует на протяжении непродолжительного времени, не общаясь в коллективе, изолированность и это его угнетает серьезно, то о каком результате может идти речь», — подчеркнул министр.