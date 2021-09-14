Песков сообщил об отрицательном тесте Путина на коронавирус
Президент России Владимир Путин получил отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию.
«Безусловно, да. Президент абсолютно здоров», — ответил Песков на вопрос, получил ли Путин негативный тест на коронавирус.
По его словам, президент перешел на самоизоляцию из-за нескольких случаев COVID-19 в его окружении. Кто именно заболел и были ли эти люди привиты от коронавируса, Песков не уточнил. «Медики делают свою работу. Это нормально – когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Вакцина гарантированно защищает от тяжелых случаев заболевания», — пояснил он.
Песков заверил, что изоляция не влияет непосредственно на работу президента.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. 14 апреля президент сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител.