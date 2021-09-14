Песков сообщил об отрицательном тесте Путина на коронавирус

По его словам, президент перешел на самоизоляцию из-за нескольких случаев COVID-19 в его окружении. Кто именно заболел и были ли эти люди привиты от коронавируса, Песков не уточнил. «Медики делают свою работу. Это нормально – когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Вакцина гарантированно защищает от тяжелых случаев заболевания», — пояснил он.