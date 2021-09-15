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ПФР напомнил о возможности получать более высокую пенсию умершего супруга

Ведомости

Россияне могут претендовать на более высокую пенсию своего умершего супруга вместо своей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.

В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший пенсионер будет получать выплату меньше, чем была у его супруга. Также при переходе н пенсию мужа или жены не сохраняются специальные доплаты за северный или сельский стаж и не повышается пенсия при достижении 80 лет.

Для назначения пенсии по потере кормильца нужно, чтобы пенсионер находился на иждевении на дату смерти покойного, или нужен факт утраты источника средств к существованию. Работающие пенсионеры не смогут получать пенсию по потере кормильца.

В ПФР отметили, что пенсионер сможет в любое время перейти обратно на свою пенсию: для этого нужно будет подать заявление в Пенсионный фонд. Пенсия будет назначена с даты обращения.

24 августа президент России ВладимирПутин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам страны. Свою идею Путин тогда обусловил «подъеданием инфляцией» планового бонуса при регулярной индексации пенсий. Выплату получат все пенсионеры, которые уже есть в базах данных ПФР — это около 43 млн человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на 14 сентября деньги получили уже 39,3 млн российских пенсионеров. До 16 сентября будут перечислены оставшиеся средства, уточнила она. 

Ранее по теме: В Госдуму вновь внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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