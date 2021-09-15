ПФР напомнил о возможности получать более высокую пенсию умершего супруга

Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший пенсионер будет получать выплату меньше, чем была у его супруга. Также при переходе н пенсию мужа или жены не сохраняются специальные доплаты за северный или сельский стаж и не повышается пенсия при достижении 80 лет.