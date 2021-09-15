ПФР напомнил о возможности получать более высокую пенсию умершего супруга
Россияне могут претендовать на более высокую пенсию своего умершего супруга вместо своей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
В ведомстве пояснили, что перейти на пенсию по случаю потери кормильца имеет право овдовевший супруг, если он достиг пенсионного возраста или признан инвалидом, однако такой переход не всегда выгоден.
Фиксированная выплата к страховой пенсии по потере кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости, поэтому овдовевший пенсионер будет получать выплату меньше, чем была у его супруга. Также при переходе н пенсию мужа или жены не сохраняются специальные доплаты за северный или сельский стаж и не повышается пенсия при достижении 80 лет.
Для назначения пенсии по потере кормильца нужно, чтобы пенсионер находился на иждевении на дату смерти покойного, или нужен факт утраты источника средств к существованию. Работающие пенсионеры не смогут получать пенсию по потере кормильца.
В ПФР отметили, что пенсионер сможет в любое время перейти обратно на свою пенсию: для этого нужно будет подать заявление в Пенсионный фонд. Пенсия будет назначена с даты обращения.
24 августа президент России ВладимирПутин подписал указ о единовременных выплатах в 10 000 руб. всем пенсионерам страны. Свою идею Путин тогда обусловил «подъеданием инфляцией» планового бонуса при регулярной индексации пенсий. Выплату получат все пенсионеры, которые уже есть в базах данных ПФР — это около 43 млн человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, на 14 сентября деньги получили уже 39,3 млн российских пенсионеров. До 16 сентября будут перечислены оставшиеся средства, уточнила она.