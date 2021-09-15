Израиль назвал возможные сроки признания российских сертификатов о вакцинации

«Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», — ответил посол на вопрос о признании сертификатов до конца года.