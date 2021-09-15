Израиль назвал возможные сроки признания российских сертификатов о вакцинации
Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью газете «Известия» выразил надежду, что российские сертификаты о вакцинации будут признаны в Израиле до конца этого года. Российский Роспотребнадзор и израильский минздрав ведут переговоры об этом.
«Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», — ответил посол на вопрос о признании сертификатов до конца года.
Бен Цви рассказал, что ранее прошел один раунд переговоров Роспотребнадзора и минздрава Израиля, в ближайшую неделю должен состояться еще один. Стороны сравнивают технические данные. Посол отметил, что Израиль ранее предоставил свои идеи Минздраву России.
В начале сентября российский Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что взаимное признание странами вакцин от коронавируса произойдет в этом году. До этого посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер говорил, что Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов утверждал, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.