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Израиль назвал возможные сроки признания российских сертификатов о вакцинации

Ведомости

Посол Израиля в России Александр Бен Цви в интервью газете «Известия» выразил надежду, что российские сертификаты о вакцинации будут признаны в Израиле до конца этого года. Российский Роспотребнадзор и израильский минздрав ведут переговоры об этом.

«Я надеюсь, что да. Во-первых, ну, будем надеяться, что пандемия тоже немножко успокоится. К сожалению, не все — ни у нас, ни в России — привиты. Так что признать сертификаты — это одно, но чтобы полностью открыть [границы] — тут тоже надо будет еще подумать, как технически это сделать», — ответил посол на вопрос о признании сертификатов до конца года.

Бен Цви рассказал, что ранее прошел один раунд переговоров Роспотребнадзора и минздрава Израиля, в ближайшую неделю должен состояться еще один. Стороны сравнивают технические данные. Посол отметил, что Израиль ранее предоставил свои идеи Минздраву России.

В начале сентября российский Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что взаимное признание странами вакцин от коронавируса произойдет в этом году. До этого посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер говорил, что Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов утверждал, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

Ранее по теме: Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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