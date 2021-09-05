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Минздрав призвал страны G20 к взаимному признанию сертификатов о вакцинации

Ведомости

Государствам G20 следует рассмотреть взаимное признание фактов вакцинации от коронавируса теми препаратами, которые одобрены регуляторами этих стран. С таким заявлением выступил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе сессии министров здравоохранения стран Группы двадцати.

«Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание  государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органам», – приводятся его слова на сайте Минздрава.

Регуляторная оценка вакцин должна базироваться исключительно на научных фактах и не иметь политической окраски, подчеркнул министр. 

3 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание странами вакцин от коронавируса произойдет в этом году.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что российскому Минздраву было предложено обсудить возможность включения российских документов о вакцинации в свою систему ковид-сертификатов. Помощник министра здравоохранения России Андрей Кузнецов сообщил, что Минздрав получил письмо Эдерера и готов встречаться и обсуждать инициативу.

Ранее по теме: В РФПИ назвали срок взаимного признания российских и иностранных вакцин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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