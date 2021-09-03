В РФПИ назвали срок взаимного признания российских и иностранных вакцин

«Взаимопризнание вакцин — это вопрос этого года. И он будет связан с тем, что все-таки страны поймут, что нельзя постоянно идти на поводу у компаний "большой фармы", которые пытаются ограничить другие вакцины», — заявил Дмитриев в ходе марафона «Новое знание» (цитата по «РИА Новости»). По его словам, нет сомнений, что в ближайшее время вакцины будут признаны в разных странах и станут взаимозаменяемыми.