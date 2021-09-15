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В Якутии у браконьеров конфисковали осетра и черную икру на 117 млн рублей

Ведомости

В Якутии сотрудники МВД и ФСБ изъяли у браконьеров незаконно добытые черную икру и осетровых рыб на сумму 117 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, правоохранители конфисковали у нарушителей орудия лова, 174 кг черной икры и 860 кг осетровых рыб. Среди подозреваемых: трое жителей Якутска, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в реке Лена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК). Подозреваемых задержали, им грозит пять лет лишения свободы.

В середине июля в министерстве экологии Якутии обратили внимание на видеоролик о заморе сибирского осетра. По итогам проверки на берегу реки Лена в Намском улусе были обнаружены тушки осетра. В массовой гибели редкого осетра министерство обвинило браконьеров.

Осетр является ценной промысловой рыбой и занесен в Красную книгу России, Красноярского края, Республики Хакасия. Осетр распространен в реках Енисей, Колыма, Обь и Лена, он может достигать длины 3 м и массы 200 кг, прожить рыба может до 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных