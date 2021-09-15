В Якутии у браконьеров конфисковали осетра и черную икру на 117 млн рублей

По ее словам, правоохранители конфисковали у нарушителей орудия лова, 174 кг черной икры и 860 кг осетровых рыб. Среди подозреваемых: трое жителей Якутска, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в реке Лена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК). Подозреваемых задержали, им грозит пять лет лишения свободы.