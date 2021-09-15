В Якутии у браконьеров конфисковали осетра и черную икру на 117 млн рублей
В Якутии сотрудники МВД и ФСБ изъяли у браконьеров незаконно добытые черную икру и осетровых рыб на сумму 117 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители конфисковали у нарушителей орудия лова, 174 кг черной икры и 860 кг осетровых рыб. Среди подозреваемых: трое жителей Якутска, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в реке Лена. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК). Подозреваемых задержали, им грозит пять лет лишения свободы.
В середине июля в министерстве экологии Якутии обратили внимание на видеоролик о заморе сибирского осетра. По итогам проверки на берегу реки Лена в Намском улусе были обнаружены тушки осетра. В массовой гибели редкого осетра министерство обвинило браконьеров.
Осетр является ценной промысловой рыбой и занесен в Красную книгу России, Красноярского края, Республики Хакасия. Осетр распространен в реках Енисей, Колыма, Обь и Лена, он может достигать длины 3 м и массы 200 кг, прожить рыба может до 60 лет.