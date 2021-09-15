В Кремле исключили обсуждение нового локдауна в России
Речи о введении нового локдауна из-за распространения коронавируса в данный момент не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Об этом речи не идет. Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — сказал Песков в ответ на вопрос, получает ли Кремль аналитику о новой волне коронавируса и готовится ли новый локдаун.
Режим всеобщей самоизоляции в России был объявлен в конце марта 2020 г. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников, в отдельных регионах в июне. Жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением близлежащих продуктовых магазинов, аптек, а также посещений больниц и выгула домашних животных. После ухудшения статистики по заболеваемости летом этого года власти говорили о том, что постараются не допустить нового локдауна.
По данным оперативного штаба на 14 сентября, за последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек, скончались 194 249 человек. 13 сентября коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.