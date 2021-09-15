В Кремле исключили обсуждение нового локдауна в России

«Об этом речи не идет. Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — сказал Песков в ответ на вопрос, получает ли Кремль аналитику о новой волне коронавируса и готовится ли новый локдаун.