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В Кремле исключили обсуждение нового локдауна в России

Ведомости

Речи о введении нового локдауна из-за распространения коронавируса в данный момент не идет, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Об этом речи не идет. Такого нет вообще вопроса сейчас. Что касается ожидания новой волны, то какие-то вирусологи постоянно ждут новую волну, какие-то говорят, что она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться. Поэтому тут очень широкий диапазон мнений», — сказал Песков в ответ на вопрос, получает ли Кремль аналитику о новой волне коронавируса и готовится ли новый локдаун.

Режим всеобщей самоизоляции в России был объявлен в конце марта 2020 г. Он продлился почти полтора месяца и закончился после майских праздников, в отдельных регионах в июне. Жителям запрещалось выходить на улицу, за исключением близлежащих продуктовых магазинов, аптек, а также посещений больниц и выгула домашних животных. После ухудшения статистики по заболеваемости летом этого года власти говорили о том, что постараются не допустить нового локдауна.

По данным оперативного штаба на 14 сентября, за последние сутки в России выявлено 17 837 случаев коронавируса, 781 человек умер, а 15 907 человек выздоровели. Всего с начала пандемии заразились 7 176 085 человек, скончались 194 249 человек. 13 сентября коронавирус выявили у 18 178 человек, а также зафиксировали 719 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных