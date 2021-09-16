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SpaceX впервые запустила корабль с полностью гражданским экипажем

Ведомости

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с гражданским экипажем. Впервые в истории люди отправились в космос без профессиональных астронавтов.

Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал в 20:03 15 сентября по времени Восточного побережья США (3:03 16 сентября по московскому времени). Примерно через три дня после взлета экипаж приземлится на одном из нескольких возможных мест посадки у побережья Флориды.

На борту корабля — спонсор миссии Inspiration4 — основатель и гендиректор Shift4 Payments. Он оплатил полет и намеревается с его помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии. В состав экипажа также вошли: опытный пилот Джаред Айзекман, ассистент врача в Детской исследовательской больнице Св. Иуды Хейли Арсено, ветеран ВВС и инженер аэрокосмических данных Крис Семброски, пилот – ученый-геолог, предприниматель Сиан Проктор, говорится на сайте компании.

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О запуске миссии стало известно в феврале. В SpaceX сообщали, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Миссия Inspiration4 – сбор средств для больницы Св. Иуды, в которой лечат детей, больных раком и другими опасными для жизни заболеваниями. Также во время полета по орбите экипаж проведет научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих полетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных