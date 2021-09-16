SpaceX впервые запустила корабль с полностью гражданским экипажем

О запуске миссии стало известно в феврале. В SpaceX сообщали, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Миссия Inspiration4 – сбор средств для больницы Св. Иуды, в которой лечат детей, больных раком и другими опасными для жизни заболеваниями. Также во время полета по орбите экипаж проведет научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих полетов.