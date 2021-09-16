SpaceX впервые запустила корабль с полностью гражданским экипажем
Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с гражданским экипажем. Впервые в истории люди отправились в космос без профессиональных астронавтов.
Ракета была запущена с космодрома на мысе Канаверал в 20:03 15 сентября по времени Восточного побережья США (3:03 16 сентября по московскому времени). Примерно через три дня после взлета экипаж приземлится на одном из нескольких возможных мест посадки у побережья Флориды.
На борту корабля — спонсор миссии Inspiration4 — основатель и гендиректор Shift4 Payments. Он оплатил полет и намеревается с его помощью собрать $200 млн для больницы St. Jude, специализирующейся на лечении детей, в том числе от онкологии. В состав экипажа также вошли: опытный пилот Джаред Айзекман, ассистент врача в Детской исследовательской больнице Св. Иуды Хейли Арсено, ветеран ВВС и инженер аэрокосмических данных Крис Семброски, пилот – ученый-геолог, предприниматель Сиан Проктор, говорится на сайте компании.
О запуске миссии стало известно в феврале. В SpaceX сообщали, что экипаж пройдет углубленное обучение и подготовку перед полетом. Миссия Inspiration4 – сбор средств для больницы Св. Иуды, в которой лечат детей, больных раком и другими опасными для жизни заболеваниями. Также во время полета по орбите экипаж проведет научные исследования, направленные на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих полетов.