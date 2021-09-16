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В Махачкале после отравления госпитализировали 16 школьников

Ведомости

Около 16 учеников средней общеобразовательной школы №36 в Махачкале госпитализированы после отравления неизвестным газовым веществом, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Дагестана.

«Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сейчас все ученики выведены из здания школы. Занятия второй смены отменили. Проводятся дезинфекция, генеральная уборка и проветривание помещений. Минобрнауки держит ситуацию на контроле. МЧС также направило в больницу к пострадавшим психологов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных