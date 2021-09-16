В Махачкале после отравления госпитализировали 16 школьников
Около 16 учеников средней общеобразовательной школы №36 в Махачкале госпитализированы после отравления неизвестным газовым веществом, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки Дагестана.
«Удалось установить, что группа старшеклассников распылила в коридоре школы неизвестное газовое вещество, из-за которого около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сейчас все ученики выведены из здания школы. Занятия второй смены отменили. Проводятся дезинфекция, генеральная уборка и проветривание помещений. Минобрнауки держит ситуацию на контроле. МЧС также направило в больницу к пострадавшим психологов.