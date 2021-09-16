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Ирландия возобновила выдачу краткосрочных виз в России

Ведомости

Ирландские визовые центры возобновили прием документов на получение краткосрочных виз в 11 городах России, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«По сообщению визового оператора VFS Global, визовые центры Ирландии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове с 13 сентября принимают заявления на краткосрочную визу категории С, которая дает возможность въезда в Ирландию с целью туризма», — говорится в сообщении ассоциации.

Виза категории С также позволяет въехать в Ирландию с целью изучения английского языка. При этом подача документов в визовые центры возможно только по предварительной записи.

28 июня этого года Россия возобновила авиасообщение с Ирландией. Еженедельно по маршруту из Москвы в Дублин «Аэрофлоту» — прямые перелеты в Ирландию осуществляет только эта авиакомпания — разрешается выполнять два рейса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных