Ирландия возобновила выдачу краткосрочных виз в России

28 июня этого года Россия возобновила авиасообщение с Ирландией. Еженедельно по маршруту из Москвы в Дублин «Аэрофлоту» — прямые перелеты в Ирландию осуществляет только эта авиакомпания — разрешается выполнять два рейса.