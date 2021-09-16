Ирландия возобновила выдачу краткосрочных виз в России
Ирландские визовые центры возобновили прием документов на получение краткосрочных виз в 11 городах России, сообщает Ассоциация туроператоров России.
«По сообщению визового оператора VFS Global, визовые центры Ирландии в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове с 13 сентября принимают заявления на краткосрочную визу категории С, которая дает возможность въезда в Ирландию с целью туризма», — говорится в сообщении ассоциации.
Виза категории С также позволяет въехать в Ирландию с целью изучения английского языка. При этом подача документов в визовые центры возможно только по предварительной записи.
28 июня этого года Россия возобновила авиасообщение с Ирландией. Еженедельно по маршруту из Москвы в Дублин «Аэрофлоту» — прямые перелеты в Ирландию осуществляет только эта авиакомпания — разрешается выполнять два рейса.