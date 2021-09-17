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Apple объяснила удаление приложения «Навальный» из App Store

Ведомости

Apple объяснила блокировку приложения «Навальный» в App Store. Скриншот с официальным ответом компании опубликовал в своем Instagram экс-директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов.

Компания заявила, что, по мнению российских властей, оно содержит «запрещенный в стране контент» и «позволяет вмешиваться в выборы». Также поводом для блокировки стало признание ФБК экстремистской организацией. Сегодня приложение «Навальный» не отображается в поиске App Store и Play Market.

15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Это произошло после того, как компании не выполнили требование Роскомнадзора удалить приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов. По данным источников «Коммерсанта», председатель комиссии Андрей Климов заявил в ходе встречи, что в результате бездействия Apple и Google «оказались у „красной черты», за которой может быть грубое нарушение российского законодательства». «И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России», — отметил он. Второй этап заседания комиссии запланирован на 21 сентября, после окончания выборов в Госдуму.

Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный» еще 2 сентября. В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, назначенные на 19 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных