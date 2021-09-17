Apple объяснила удаление приложения «Навальный» из App Store
Apple объяснила блокировку приложения «Навальный» в App Store. Скриншот с официальным ответом компании опубликовал в своем Instagram экс-директор ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Иван Жданов.
Компания заявила, что, по мнению российских властей, оно содержит «запрещенный в стране контент» и «позволяет вмешиваться в выборы». Также поводом для блокировки стало признание ФБК экстремистской организацией. Сегодня приложение «Навальный» не отображается в поиске App Store и Play Market.
15 сентября представителей Apple и Google вызвали в комиссию Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России. Это произошло после того, как компании не выполнили требование Роскомнадзора удалить приложение «Навальный» из своих онлайн-магазинов. По данным источников «Коммерсанта», председатель комиссии Андрей Климов заявил в ходе встречи, что в результате бездействия Apple и Google «оказались у „красной черты», за которой может быть грубое нарушение российского законодательства». «И мы вынуждены будем расценивать это не иначе как иностранное вмешательство во внутренние дела России», — отметил он. Второй этап заседания комиссии запланирован на 21 сентября, после окончания выборов в Госдуму.
Роскомнадзор, сославшись на представление Генпрокуратуры, потребовал от Apple и Google удалить из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный» еще 2 сентября. В ведомстве отмечали, что отказ американских компаний от исполнения требования будет нарушением законодательства России, повлечет штрафы, а также может трактоваться как их вмешательство в выборы в стране, назначенные на 19 сентября.