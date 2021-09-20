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Синоптик спрогнозировал сильнейший за 73 года дождь в Москве

Ведомости

Треть месячной нормы осадков может выпасть 20 сентября в Москве, такого дождя не было более 73 лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Синоптики ожидают, что в понедельник выпадет 16-21 мм осадков. Сопоставимые, однако более слабые ливни в 13 мм выпадали в 1952 и 1959 гг. В Московской области больше всего осадков прогнозируется в Можайске – 21 мм, Серпухове – 20 мм, Наро-Фоминске и Ступино – по 18 мм.

Также в понедельник будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура в Москве ночью составит +3…+5 градусов, днем поднимется до +5…+7. «То есть среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», — отметил Тишковец. По его словам, из-за сильного ветра и дождя сработает «балтийский синдром»: москвичам будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.

18 сентября о сильных ливнях в столичном регионе в течение недели также предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, влияние антициклона сохранится до 24 сентября включительно, писал РБК. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал «РИА Новости», что с 20 сентября погода будет соответствовать октябрьским температурным нормам и сохранится до конца рабочей недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных