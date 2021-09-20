Синоптик спрогнозировал сильнейший за 73 года дождь в Москве
Треть месячной нормы осадков может выпасть 20 сентября в Москве, такого дождя не было более 73 лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
Синоптики ожидают, что в понедельник выпадет 16-21 мм осадков. Сопоставимые, однако более слабые ливни в 13 мм выпадали в 1952 и 1959 гг. В Московской области больше всего осадков прогнозируется в Можайске – 21 мм, Серпухове – 20 мм, Наро-Фоминске и Ступино – по 18 мм.
Также в понедельник будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура в Москве ночью составит +3…+5 градусов, днем поднимется до +5…+7. «То есть среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», — отметил Тишковец. По его словам, из-за сильного ветра и дождя сработает «балтийский синдром»: москвичам будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.
18 сентября о сильных ливнях в столичном регионе в течение недели также предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, влияние антициклона сохранится до 24 сентября включительно, писал РБК. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказывал «РИА Новости», что с 20 сентября погода будет соответствовать октябрьским температурным нормам и сохранится до конца рабочей недели.