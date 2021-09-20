Синоптик спрогнозировал сильнейший за 73 года дождь в Москве

Также в понедельник будет дуть северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. Температура в Москве ночью составит +3…+5 градусов, днем поднимется до +5…+7. «То есть среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», — отметил Тишковец. По его словам, из-за сильного ветра и дождя сработает «балтийский синдром»: москвичам будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.