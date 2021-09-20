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В Пермском крае после стрельбы в вузе отменят занятия в школах и колледжах

Ведомости

После стрельбы в Пермском государственном университете (ПГНИУ) сегодняшние занятия в школах и колледжах отменят во всем регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Кроме того, вузы краевого центра переведут на удаленку.

«В связи с ЧП в ПГНИУ по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина 20 сентября отменены занятия в школах, техникумах и колледжах», — говорится в сообщении. Кроме того, образовательные учреждения обязали провести «максимальную работу по усилению всех мер безопасности». В здания нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. «Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — отметили в правительстве региона.

Также в самой Перми занятия отменили в ПНИПУ, ПГИИК и пермском филиале РЭУ им. Плеханова, а с завтрашнего дня эти вузы переходят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает местное издание 59.RU.

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Стрельба в Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла сегодня утром. Нападавший, по предварительным данным, студент, проник в здание вуза около 11 часов утра. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли восемь человек. По данным Минздрава, госпитализированы семь человек, причем один — в тяжелом состоянии.

СК сообщал о задержании и ранении стрелка. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что нападавший ликвидирован, об этом также сообщала и пресс-служба ПГНИУ, однако затем удалила сообщение. Силовики пока не подтверждали эту информацию. Источники 59.RU сообщают, что нападавший тяжело ранен в живот и ноги. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв и пострадавших. Главам Минздрава Михаилу Мурашко и Минобрнауки Валерию Фалткову поручено отправиться в Пермь. Последний уже вылетел в Прикамье.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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