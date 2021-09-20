В Пермском крае после стрельбы в вузе отменят занятия в школах и колледжах

СК сообщал о задержании и ранении стрелка. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что нападавший ликвидирован, об этом также сообщала и пресс-служба ПГНИУ, однако затем удалила сообщение. Силовики пока не подтверждали эту информацию. Источники 59.RU сообщают, что нападавший тяжело ранен в живот и ноги. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).