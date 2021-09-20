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В Пермском университете произошла стрельба

По данным СК, погибли восемь человек
Наталья Иванкина
Максим Стулов / Ведомости

Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Пермского государственного университета, сообщила пресс-служба учебного заведения на странице «ВКонтакте». По данным Следственного комитета (СК) России, в результате нападения погибли пять человек.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», — сказано в сообщении вуза.

Ранее на этой странице появился призыв к учащимся, находящимся в здании, закрыться в аудиториях изнутри и оставаться на месте. Тем, кто в это время был на территории кампуса, сказали по возможности покинуть ее.

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После аналогичного происшествия в Керчи три года назад от его пересмотра отказались

Собеседник «Интерфакса» в пресс-службе университета рассказал, что нападавшим является «парень в маске». Источник агентства в скорой помощи сообщил, что сейчас люди самостоятельно эвакуируются из университета, в том числе выпрыгивают из окон.  

Позже на странице университета во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что нападавший задержан. СК уточнил, что личность стрелка установлена. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

После задержания стрелка на странице вуза появилось сообщение, что люди могут покинуть территорию университета.

По данным СК, в результате стрельбы пять человек погибли, еще шестеро пострадали. «Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — заявили в ведомстве. Позже в СК заявили, что количество умерших увеличилось до восьми.

На место происшествия сегодня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетел глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

11 мая этого года, после того, как Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. 28 июня глава государства подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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