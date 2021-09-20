В Пермском университете произошла стрельба

В Пермском университете произошла стрельбаПо данным СК, погибли восемь человек
Неизвестный открыл стрельбу на территории кампуса Пермского государственного университета, сообщила пресс-служба учебного заведения на странице «ВКонтакте». По данным Следственного комитета (СК) России, в результате нападения погибли пять человек.
«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Известно о четверых пострадавших. Все службы города и университета приведены в готовность. Информацию будем сообщать», — сказано в сообщении вуза.
Ранее на этой странице появился призыв к учащимся, находящимся в здании, закрыться в аудиториях изнутри и оставаться на месте. Тем, кто в это время был на территории кампуса, сказали по возможности покинуть ее.
Собеседник «Интерфакса» в пресс-службе университета рассказал, что нападавшим является «парень в маске». Источник агентства в скорой помощи сообщил, что сейчас люди самостоятельно эвакуируются из университета, в том числе выпрыгивают из окон.
После задержания стрелка на странице вуза появилось сообщение, что люди могут покинуть территорию университета.
По данным СК, в результате стрельбы пять человек погибли, еще шестеро пострадали. «Точные данные о погибших и пострадавших уточняются», — заявили в ведомстве. Позже в СК заявили, что количество умерших увеличилось до восьми.
На место происшествия сегодня по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь вылетел глава Министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
11 мая этого года, после того, как Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. 28 июня глава государства подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия.