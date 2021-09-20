В Пермском университете произошла стрельба

11 мая этого года, после того, как Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. 28 июня глава государства подписал закон о повышении возраста для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны с 18 лет до 21 года, а 1 июля — об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия.