Путин подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

Например, если раньше в круг таких требований входила непогашенная судимость за умышленное тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия, то теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Лицензия также не будет выдаваться за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, или за преступления с применением оружия, боеприпасов и проч. Запрет на выдачу лицензий также вводится для граждан, осужденных за экстремизм или терроризм.