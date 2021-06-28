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Путин подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступает в силу через год с момента его официального опубликования, он также вводит дополнительные критерии, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче лицензии на оружие.

Например, если раньше в круг таких требований входила непогашенная судимость за умышленное тяжкое и особо тяжкое преступление с применением оружия, то теперь лицензии не будут выдаваться и россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Лицензия также не будет выдаваться за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, или за преступления с применением оружия, боеприпасов и проч. Запрет на выдачу лицензий также вводится для граждан, осужденных за экстремизм или терроризм. 

Кроме того, законом продлевается срок действия временного запрета на выдачу лицензий. 

Привлеченные к административной ответственности за употребление наркотиков не смогут получить лицензию в срок до года с момента окончания наказания. Аналогичный временный запрет распространяется и на те правонарушения, за которые предусматриваются административные аресты. 

По новому закону вводятся и дополнительные основания для аннулирования лицензий и разрешений. Например, отказ предоставить Росгвардии доступ к местам хранения оружия и отказ предоставить само оружие для досмотра. Также запрещается хранение списанного оружия без уведомления об этом подразделений Росгвардии. 

После стрельбы в казанской гимназии, в результате которой погибли девять человек, президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство в сфере владения оружием. Позже директор Росгвардии Виктор Золотов предложил ввести обязательное психологическое тестирование при получении медицинской справки на владение оружием. Он отметил, что справки на получение оружия должны выдавать не частные клиники, а государственные учреждения.

Ранее по теме: Глава Росгвардии предложил усложнить процедуру получения справки на оружие

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных