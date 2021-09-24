Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание

«Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии», — цитирует ТАСС министра. Накануне «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что стрелявшему ампутировали ногу. Об этом же написали Telegram-каналы Baza и Shot.