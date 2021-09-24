Устроивший стрельбу в пермском вузе пришел в сознание
Устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент пришел в сознание, но находится в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения региона Анастасия Крутень.
«Он в сознании, его состояние улучшилось. Но он продолжает находиться в тяжелом состоянии», — цитирует ТАСС министра. Накануне «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что стрелявшему ампутировали ногу. Об этом же написали Telegram-каналы Baza и Shot.
20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице.