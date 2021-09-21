Напавшему на вуз в Перми ампутировали ногу
Мужчине, устроившему стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября, ампутировали левую ногу, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Об этом же написали Telegram-каналы Baza и Shot.
Сделать это врачам пришлось из-за образовавшихся в ноге тромбов, уточняют «Известия». На данный момент состояние пациента оценивается как тяжелое.
По информации Baza, стрелок подключен к аппарату ИВЛ. Его жизни ничего не угрожает, «кроме внезапного непрогнозируемого ухудшения состояния», отмечает канал. При этом врачи допускают, что у пациента могут отказать почки «из-за множественных тяжелейших травм».
Вчера около 9:00 по местному времени (11:00 мск) мужчина с ружьем и ножом открыл стрельбу на территории ПГНИУ. Официально имя нападавшего не раскрывается, однако, по данным СМИ, им был 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате его действий погибли шесть человек, ранения получили, по информации Минздрава, 24 человека. СК сообщал о 28 людях, обратившихся за медицинской помощью. Сам стрелок был ранен сотрудником ДПС, первым прибывшим на место происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).