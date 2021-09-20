Устроившего стрельбу в пермском вузе ранил и обезвредил сотрудник ДПС

По ее словам, экипаж ДПС первым прибыл на место происшествия после сообщений о стрельбе в вузе. Калинин отправился в корпус университета, пока старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовывал эвакуацию. «В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — рассказала Волк.