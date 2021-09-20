Устроившего стрельбу в пермском вузе ранил и обезвредил сотрудник ДПС
Человека, который сегодня утром устроил стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ), ранил госавтоинспектор, младший лейтенант полиции Константин Калинин, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, экипаж ДПС первым прибыл на место происшествия после сообщений о стрельбе в вузе. Калинин отправился в корпус университета, пока старший лейтенант полиции Владимир Макаров организовывал эвакуацию. «В помещении Константин Калинин увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, тот произвел в его сторону несколько выстрелов. Ответным огнем госавтоинспектор ранил злоумышленника, подбежал к нему и обезвредил, после чего стал оказывать первую помощь», — рассказала Волк.
Ранее Следственный комитет (СК) России сообщил, что напавший на пермский вуз оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас его личность установлена, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
Имя нападавшего не раскрывается. В ПГНИУ рассказали, что стрельба на территории кампуса началась сегодня примерно в 11:00 по местному времени (9:00 иск). В результате, по данным СК, погибли восемь человек. Еще 28 пострадавших обратились за медицинской помощью.