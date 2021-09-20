Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Кроме того, по словам Пескова, Путин поручил направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавшим.