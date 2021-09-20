Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в Перми
Президент России Владимир Путин выражает соболезнования родным и близким жертв и пострадавших в Перми, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Кроме того, по словам Пескова, Путин поручил направить глав Минздрава Михаила Мурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавшим.
Стрельба в Пермском государственном университете (ПГНИУ) произошла сегодня утром. Нападавший, по предварительным данным, студент, проник в здание вуза около 11 часов утра. В результате стрельбы, по предварительным данным, погибли восемь человек. По данным Минздрава, госпитализированы семь человек, причем один — в тяжелом состоянии.
СК сообщал о задержании и ранении стрелка. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что нападавший ликвидирован, об этом также сообщала и пресс-служба ПГНИУ, однако затем удалила сообщение. Силовики пока не подтверждали эту информацию.