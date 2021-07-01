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Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает ответственность в сфере оборота оружия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Из него следует, что за незаконное изготовление, переделку или ремонт огнестрельного оружия, его частей, а также боеприпасов срок лишения свободы возрастает: ранее грозило от трех до пяти лет, теперь — от четырех до шести лет. При этом размер штрафа сохраняется (от 100 тыс. до 200 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от полугода до года).

За незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и устройств закон предусматривает лишение свободы на срок от восьми до десяти лет. Ранее он составлял — от трех до шести. Кроме того, увеличивается штраф — с 200 тыс. до 500 тыс. руб. При этом за это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено лишение свободы на срок 10-15 лет, ранее было — от 5 до 8 лет. Также предусмотрен штраф — до 800 тыс. руб. Лишение свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн руб. грозит за указанное деяние в составе организованной группы. Ранее было 8-12 лет и штраф — до 500 тыс. руб.

Закон также вводит ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж — до четырех лет лишения свободы, а незаконное изготовление — два года заключения.

Кроме того, документ устанавливает ответственность за незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия (от 20 мм), ранее в УК РФ она не предусматривалась. За незаконные приобретение, хранение, перевозку или ношение мелкокалиберного огнестрельного оружия наказание ужесточается — теперь грозит от трех до пяти лет, ранее максимальный срок лишения свободы был 4 года.

Ранее в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на рассмотрении находилось семь законопроектов, которые были направлены на изменения в законе «Об оружии». Депутаты выступили с различными инициативами после того, как 11 мая в Казани в школе произошла стрельба, в результате которой погибли семеро детей и двое взрослых, 23 человека госпитализированы. 28 июня Путин подписал закон, повышающий с 18 лет до 21 года возраст для приобретения охотничьего оружия и длинноствольного оружия самообороны.

Ранее по теме: Путин подписал закон о повышении возраста приобретения охотничьего оружия до 21 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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