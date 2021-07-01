Путин подписал закон об ужесточении ответственности за незаконный оборот оружия

За незаконное изготовление и переделку взрывчатых веществ и устройств закон предусматривает лишение свободы на срок от восьми до десяти лет. Ранее он составлял — от трех до шести. Кроме того, увеличивается штраф — с 200 тыс. до 500 тыс. руб. При этом за это преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено лишение свободы на срок 10-15 лет, ранее было — от 5 до 8 лет. Также предусмотрен штраф — до 800 тыс. руб. Лишение свободы на срок 15-20 лет со штрафом до 1 млн руб. грозит за указанное деяние в составе организованной группы. Ранее было 8-12 лет и штраф — до 500 тыс. руб.