Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав российской сборной по футболу

Футболисты «Зенита» и «Химок» Артем Дзюба и Денис Глушаков вошли в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 г., следует из публикации на сайте Российского футбольного союза.