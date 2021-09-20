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Дзюба и Глушаков вошли в расширенный состав российской сборной по футболу

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Футболисты «Зенита» и «Химок» Артем Дзюба и Денис Глушаков вошли в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 г., следует из публикации на сайте Российского футбольного союза.

Российской команде предстоят встречи со сборной Словакии 8 октября в Казани и со сборной Словении 11 октября в Мариборе.

Помимо отсутствовавшего в российской сборной с турнира Евро-2020 Дзюбы и не попадавшего в команду с весны 2018 г. Глушакова в состав вошли вратари Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунёв («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит» Санкт-Петербург); защитники Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Станислав Магкеев («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (все — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Фёдор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

Из российских полузащитников в расширенный состав сборной попали Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»), Антон Зиньковский («Крылья Советов» Самара); а из нападающих — Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Гамид Агаларов («Уфа»).

По итогам шести туров отборочного турнира чемпионата мира российская сборная занимает вторую строчку в таблице группы H, набрав 13 очков. Первое место занимает сборная Хорватии, которая лидирует по разнице мячей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных