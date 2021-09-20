Напавший на университет в Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали, его имя не раскрывается. По данным Минздрава, в результате стрельбы шесть человек погибли и 24 – пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).