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Напавший на университет в Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами

Ведомости

Напавший на университет в Перми имел при себе ружье и нож, сообщил младший лейтенант полиции Перми Константин Калинин, который обезвредил злоумышленника.

«Подбежав к нему я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — рассказал Калинин (видеозапись опубликована на «МВД медиа»).

Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые были в то время на смене в экипаже ДПС, первыми прибыли на место происшествия. Макаров начал эвакуацию людей из университета, Калинин зашел в здание и увидел вооруженного человека. Злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, Калинин ответным огнем ранил напавшего и задержал его.

Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали, его имя не раскрывается. По данным Минздрава, в результате стрельбы шесть человек погибли и 24 – пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных