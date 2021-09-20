Напавший на университет в Перми был вооружен ножом, ружьем и патронами
Напавший на университет в Перми имел при себе ружье и нож, сообщил младший лейтенант полиции Перми Константин Калинин, который обезвредил злоумышленника.
«Подбежав к нему я зафиксировал его движения, убрав ружье, патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — рассказал Калинин (видеозапись опубликована на «МВД медиа»).
Официальный представитель МВД Ирина Волк говорила, что Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров, которые были в то время на смене в экипаже ДПС, первыми прибыли на место происшествия. Макаров начал эвакуацию людей из университета, Калинин зашел в здание и увидел вооруженного человека. Злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, Калинин ответным огнем ранил напавшего и задержал его.
Стрельба на территории кампуса ПГНИУ произошла около 11:00 по местному времени (9:00 мск). Позже нападавшего задержали, его имя не раскрывается. По данным Минздрава, в результате стрельбы шесть человек погибли и 24 – пострадали, у 19 из них огнестрельные ранения. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).