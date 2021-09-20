В Подмосковье сообщили о выполнении плана вакцинации от коронавируса на 95%
План вакцинации от коронавируса в Подмосковье выполнен на 95%, прививку уже сделали более 3,5 млн человек, сообщает пресс-служба минздрава региона со ссылкой на главу ведомства Светлану Стригункову.
«Осенью традиционно отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Не стоит забывать, что и коронавирус никуда не ушел. Чтобы обезопасить себя и близких от опасной болезни, необходимо сделать прививку. На данный момент это самый эффективный способ защиты. Такой возможностью воспользовались уже свыше 3,5 млн человек», — сообщила она.
Всего регион получил свыше 4,1 млн доз вакцины от коронавируса. В минздраве Московской области напомнили, что прививку могут сделать лица старше 18 лет, для получения препарата необходимо иметь паспорт и полис ОМС.
На данный момент в России одобрены к применению пять отечественных вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Массовая вакцинация от коронавируса началась в январе этого года. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Ее рекомендовано пройти тем, кто переболел коронавирусом или привился от него более полугода назад.