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Роспотребнадзор предложил выдавать лицензии на уничтожение насекомых и крыс

Ведомости

Роспотребнадзор предложил выдавать лицензии на дезинфекцию, уничтожение насекомых и крыс, следует из документа, опубликованного ведомством на федеральном портале проектов нормативных актов. Это произошло после смертельного отравления семьи арбузом, который предположительно был обработан инсектицидами в одном из магазинов «Магнит» в Москве.

Соответствующие изменения Роспотребнадзор предлагает внести в ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ», — говорится в законопроекте.

Таким образом, предлагается выдавать лицензии на уничтожение насекомых, мышей и крыс, а также общее обеззараживание помещений. Датой вступления законопроекта в силу предлагается 1 марта 2022 г., в случае, если он будет одобрен в Госдуме и последующих инстанциях.

Необходимость дополнить лицензируемые виды деятельности в сводном отчете к документу объясняется возникновением крупных вспышек инфекционных заболеваний «вследствие несвоевременного, а главное, некачественного проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий».

10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. 13 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции.

Через два дня Пресненский районный суд Москвы арестовал до 10 ноября проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве Антона Котова, сотрудника ООО «Областной центр дезинфекции». Котова обвинили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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