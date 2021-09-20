Роспотребнадзор предложил выдавать лицензии на уничтожение насекомых и крыс
Роспотребнадзор предложил выдавать лицензии на дезинфекцию, уничтожение насекомых и крыс, следует из документа, опубликованного ведомством на федеральном портале проектов нормативных актов. Это произошло после смертельного отравления семьи арбузом, который предположительно был обработан инсектицидами в одном из магазинов «Магнит» в Москве.
Соответствующие изменения Роспотребнадзор предлагает внести в ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности». «Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ», — говорится в законопроекте.
Таким образом, предлагается выдавать лицензии на уничтожение насекомых, мышей и крыс, а также общее обеззараживание помещений. Датой вступления законопроекта в силу предлагается 1 марта 2022 г., в случае, если он будет одобрен в Госдуме и последующих инстанциях.
Необходимость дополнить лицензируемые виды деятельности в сводном отчете к документу объясняется возникновением крупных вспышек инфекционных заболеваний «вследствие несвоевременного, а главное, некачественного проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий».
10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. 13 сентября Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции.
Через два дня Пресненский районный суд Москвы арестовал до 10 ноября проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве Антона Котова, сотрудника ООО «Областной центр дезинфекции». Котова обвинили по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).