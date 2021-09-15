Суд арестовал проводившего дезинсекцию в «Магните» мужчину
Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу до 10 ноября проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве Антона Котова, сообщает пресс-служба суда.
15 сентября Следственный комитет предъявил обвинение Котову по делу об отравлении семьи арбузом.
«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, в должности дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции»», — говорится в сообщении суда.
Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).
10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток.