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Суд арестовал проводившего дезинсекцию в «Магните» мужчину

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу до 10 ноября проводившего дезинсекцию в магазине «Магнит» в Москве Антона Котова, сообщает пресс-служба суда.

15 сентября Следственный комитет предъявил обвинение Котову по делу об отравлении семьи арбузом.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Котова Антона Вениаминовича, в должности дезинфектора ООО «Областной центр дезинфекции»», — говорится в сообщении суда.

Котов обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток.

Ранее по теме: «Магнит» отреагировал на заявление о найденных в арбузах веществах для дезинсекции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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