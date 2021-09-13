«Магнит» отреагировал на заявление о найденных в арбузах веществах для дезинсекции

Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции. При этом проведенные исследования проб воздуха и воды в доме по адресу улица Совхозная, 16 показали, что в них никаких опасных для здоровья веществ не содержится, а риски для жителей дома отсутствуют. До этого СМИ сообщили об обнаружении в крови погибших от отравления следов этиленгликоля. Вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.