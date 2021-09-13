«Магнит» отреагировал на заявление о найденных в арбузах веществах для дезинсекции
«Магнит» не получал официального заключения Роспотребнадзора о найденных в арбузах из магазина сети следов вещества для дезинсекции, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.
Представитель сети подчеркнул, что озвученная Роспотребнадзором информация «не объясняет случаи госпитализации 7 других жителей домов на Совхозной улице и не содержит выводов о наличии какой-либо связи с произошедшем в доме».
«Магнит» призывает воздержаться от выводов о причинах вреда здоровью и летального исхода пострадавших на основании сообщения Роспотребнадзора ввиду отсутствия официальной информации о причинах смерти», — отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что компания продолжит оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин трагедии. Компания планирует инициировать внеплановую проверку подрядчиков, которые оказывает услуги по дезинсекции и санобработке, а также «усилит меры санитарного контроля в магазинах».
Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции. При этом проведенные исследования проб воздуха и воды в доме по адресу улица Совхозная, 16 показали, что в них никаких опасных для здоровья веществ не содержится, а риски для жителей дома отсутствуют. До этого СМИ сообщили об обнаружении в крови погибших от отравления следов этиленгликоля. Вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.
Позже пресс-служба Следственного комитета (СК) сообщила, что в Москве задержали сотрудника компании, занимающейся химической очисткой торговых помещений от насекомых. В СК добавили, что в рамках расследуемого уголовного дела допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, а также проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре.
10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
По данным СМИ, из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.