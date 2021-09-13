СМИ узнали о следах этиленгликоля в крови погибших от отравления арбузом в Москве
В крови погибших от отравления после покупки арбуза в «Магните» на Совхозной улице в Москве нашли следы этиленгликоля, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Об этом также сообщают источники «РЕН-ТВ» и «Пятого канала».
Согласно открытым источникам, этиленгликоль входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.
10 сентября Telegram-канал Baza сообщил, что бабушка, 15-летняя девочка и ее мать отравились арбузом, купленным в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток, мать была госпитализирована. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете и прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
«Магнит» в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. В компании также пояснили, что снимут с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося.
По данным «Известий» и «РЕН-ТВ», из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. По данным издания, речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего, по данным СМИ, за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.