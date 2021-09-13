СМИ узнали о следах этиленгликоля в крови погибших от отравления арбузом в Москве

По данным «Известий» и «РЕН-ТВ», из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. По данным издания, речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего, по данным СМИ, за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.