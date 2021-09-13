Роспотребнадзор обнаружил в арбузах из «Магнита» следы вещества для дезинсекции
В арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции, сообщил Роспотребнадзор.
«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.
При этом проведенные исследования проб воздуха и воды в доме по адресу улица Совхозная, 16 показали, что в них никаких опасных для здоровья веществ не содержится. «Риски для жителей дома отсутствуют», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее СМИ сообщили об обнаружении в крови погибших от отравления следов этиленгликоля. Вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.
10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
По данным СМИ, из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.