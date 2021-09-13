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Роспотребнадзор обнаружил в арбузах из «Магнита» следы вещества для дезинсекции

Ведомости

В арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции, сообщил Роспотребнадзор.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия "Магнит" обнаружены следы вещества для дезинсекции — уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», — цитирует «РИА Новости» сообщение ведомства.

При этом проведенные исследования проб воздуха и воды в доме по адресу улица Совхозная, 16 показали, что в них никаких опасных для здоровья веществ не содержится. «Риски для жителей дома отсутствуют», — подчеркнули в ведомстве.

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Ранее СМИ сообщили об обнаружении в крови погибших от отравления следов этиленгликоля. Вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.

10 сентября сообщалось об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

По данным СМИ, из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.

Ранее по теме: СМИ узнали о следах этиленгликоля в крови погибших от отравления арбузом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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