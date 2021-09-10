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СК возбудил дело на фоне гибели двух человек после отравления арбузом в Москве

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело по сообщениям СМИ об отравлении семьи арбузом в Москве, в результате чего умерли пожилая женщина и ее внучка, сообщается на сайте столичного управления СК РФ. Прокуратура Москвы также проводит проверку.

«По информации, размещенной в СМИ об отравлении семьи на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека)», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным СК и прокуратуры, семья из трех человек была госпитализирована в городскую больницу после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве. Женщина и несовершеннолетний ребенок скончались. Здоровье второй женщины, которая является матерью ребенка, удалось стабилизировать.

Следователи выехали в городскую больницу. Проводится комплекс следственных действий, направленных на уточнение всех обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве. Люблинская межрайонная прокуратура также проводит проверку по факту инцидента.

Ранее Telegram-канал «Baza» сообщил, что в Москве семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в «Магните» на улице Совхозной. По данным канала, два человека погибли (пенсионерка и 15-летняя девочка), еще один находится в тяжелом состоянии.

«Магнит» в ответ на запрос «Ведомостей» сообщил, что выясняет обстоятельства случившегося и начинает внутреннее расследование. «Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в Московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства», — сказали в компании, отметив, что снимут с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине на Совхозной, до выяснения причин случившегося.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных