В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении арбузом
В Москве задержали сотрудника компании, занимающейся химической очисткой торговых помещений от насекомых. Это произошло после обнаружения в арбузе, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» и ставшем причиной гибели двух человек, следов инсектицидов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).
«В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в рамках расследуемого уголовного дела допрошены сотрудники компании по дезинсекции продуктового магазина, получена документация, а также проведена выемка образцов веществ, использовавшихся при данной процедуре.
«В настоящее время приоритетной версией следствия является: нарушение правил при проведении дезинсекции в сетевом продуктовом магазине», — пояснили в СК.
Ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах из квартиры на Совхозной улице и из магазина «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции. При этом проведенные исследования проб воздуха и воды в доме по адресу улица Совхозная, 16 показали, что в них никаких опасных для здоровья веществ не содержится, а риски для жителей дома отсутствуют. До этого СМИ сообщили об обнаружении в крови погибших от отравления следов этиленгликоля. Вещество входит в состав тормозных жидкостей и антифризов, средств для мытья стекол, крема для обуви. Попадание от 100 до 700 мл вещества в организм может привести к смерти.
10 сентября стало известно об отравлении арбузом трех человек — бабушки, 15-летней девочки и ее матери. Отмечалось, что арбуз был куплен в «Магните» на Совхозной улице на востоке Москвы. В результате инцидента скончались бабушка и подросток. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
По данным СМИ, из того же дома, где проживали отравившиеся, госпитализировали еще троих человек. Речь идет о двух несовершеннолетних девочках 12 и 17 лет и еще одном взрослом в возрасте 26 лет с признаками отравления. Всего за два дня с Совхозной улицы с признаками отравления в больницу были доставлены девять человек.