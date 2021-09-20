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На станции метро «Пролетарская» произошло задымление

Ведомости

В Москве временно закрыли для пассажиров станцию метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

«Станция «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что станцию зарыли из-за задымления.

В 17:17 дептранс сообщил, что станция «Пролетарская» «снова открыта и работает в обычном режиме». «Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки», — объявили в мэрии Москвы.

Причину временного закрытия в Дептрансе не пояснили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных