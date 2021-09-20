На станции метро «Пролетарская» произошло задымление
В Москве временно закрыли для пассажиров станцию метро «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии, сообщает пресс-служба столичного дептранса.
«Станция «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии временно закрыта по техническим причинам. Поезда проезжают станцию без остановки», — говорится в сообщении. «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что станцию зарыли из-за задымления.
В 17:17 дептранс сообщил, что станция «Пролетарская» «снова открыта и работает в обычном режиме». «Поезда останавливаются на станции для посадки и высадки», — объявили в мэрии Москвы.
Причину временного закрытия в Дептрансе не пояснили.