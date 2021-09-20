ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче РПЛ
ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу, сообщает «РИА Новости». Встреча завершилась со счетом 1:0.
Матч прошел на стадионе «ВЭБ арена». Победный гол забил игрок ЦСКА Антон Заболотный на 81-й минуте встречи. Позднее, в компенсированное ко второму тайму время, он был удален с поля за вторую желтую карточку.
ЦСКА по итогам тура занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками в активе занимает девятую строчку чемпионата.
В следующем туре 25 сентября «Спартак» проведет домашний матч с «Уфой», а ЦСКА в выездной встрече сыграет с «Нижним Новгородом».