В Москве за полтора дня выпало более четверти месячной нормы осадков
За последние 36 часов в Москве выпало 37% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метеобюро, сообщил «Интерфакс».
По данным синоптиков, с вечера воскресенья, 19 сентября, в столице выпало 24 мм осадков, а за эту ночь — 7 мм. Данные были получены в 6:00 во вторник с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ. Росгидромет сообщил, что дожди в Москве продлятся до четверга. С вероятностью 85-95% в городе выпадет еще около 20 мм осадков.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что 20 сентября в Москве ожидается самый сильный дождь за последние 73 года. Другой специалист «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в понедельник в Москве выпало 18 мм осадков, что составляет 28% от нормы, а за воскресенье еще полмиллиметра. Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала, что дожди в Москве продлятся до среды, 22 сентября, включительно.