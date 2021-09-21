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В Москве за полтора дня выпало более четверти месячной нормы осадков

Ведомости

За последние 36 часов в Москве выпало 37% месячной нормы осадков. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метеобюро, сообщил «Интерфакс».

По данным синоптиков, с вечера воскресенья, 19 сентября, в столице выпало 24 мм осадков, а за эту ночь — 7 мм. Данные были получены в 6:00 во вторник с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ. Росгидромет сообщил, что дожди в Москве продлятся до четверга. С вероятностью 85-95% в городе выпадет еще около 20 мм осадков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что 20 сентября в Москве ожидается самый сильный дождь за последние 73 года. Другой специалист «Фобос» Михаил Леус сообщил РБК, что в понедельник в Москве выпало 18 мм осадков, что составляет 28% от нормы, а за воскресенье еще полмиллиметра. Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова спрогнозировала, что дожди в Москве продлятся до среды, 22 сентября, включительно.

Ранее по теме: Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем за 73 года ливне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных