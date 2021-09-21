В Москве за полтора дня выпало более четверти месячной нормы осадков

По данным синоптиков, с вечера воскресенья, 19 сентября, в столице выпало 24 мм осадков, а за эту ночь — 7 мм. Данные были получены в 6:00 во вторник с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ. Росгидромет сообщил, что дожди в Москве продлятся до четверга. С вероятностью 85-95% в городе выпадет еще около 20 мм осадков.