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Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем за 73 года ливне

Ведомости

В понедельник в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец агентству «РИА Новости».

Всего в понедельник может выпасть треть месячной нормы осадков. Сопоставимые ливни до этого фиксировались в 1952 и 1959 гг. Всего синоптики ожидают 16-21 мм осадков.

«Среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», – добавил Тишковец.

В Подмосковье самые сильные ливни пройдут в в западных, юго-западных и южных районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных