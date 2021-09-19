Синоптики предупредили москвичей о сильнейшем за 73 года ливне
В понедельник в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец агентству «РИА Новости».
Всего в понедельник может выпасть треть месячной нормы осадков. Сопоставимые ливни до этого фиксировались в 1952 и 1959 гг. Всего синоптики ожидают 16-21 мм осадков.
«Среднесуточная температура воздуха составит около плюс пяти, что соответствует климату 16 октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед», – добавил Тишковец.
В Подмосковье самые сильные ливни пройдут в в западных, юго-западных и южных районах.