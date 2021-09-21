В России за сутки от COVID-19 впервые с лета умерли более 800 человек

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,1 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости у США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,3 млн человек и погибли 45 800, за весь период – 42,3 млн и 676 100 человек соответственно.