В России за сутки от COVID-19 впервые с лета умерли более 800 человек
За последние сутки в России зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 15 437 человек, умерли – 812. Рекордный показатель смертей за сутки был зарегистрирован 26 августа – 820 человек.
За весь период в России выявили 7 313 851 случай заражения коронавирусом. 6 526 111 человек вылечились от COVID-19, 199 808 – умерли.
В Москве за сутки выявили 1926 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии – 1 606 175. Выздоровели от вируса 1 475 997 москвичей, погибли – 28 447.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Московская область – 1101 случай, Санкт-Петербург – 1060, Самарская область – 524, Свердловская область – 511, Воронежская область – 491.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,1 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости у США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,3 млн человек и погибли 45 800, за весь период – 42,3 млн и 676 100 человек соответственно.