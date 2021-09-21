Метеорологи заявили о скором наступлении бабьего лета в Центральной России

«Днем воздух будет прогреваться до +11—16 градусов. Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнется такой же спокойной и умеренно теплой и комфортной погодой», — рассказали синоптики. При этом ночью температура будет опускаться до +2—7 градусов.