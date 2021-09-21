Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Метеорологи заявили о скором наступлении бабьего лета в Центральной России

Ведомости

Бабье лето наступит в центральных областях Европейской России на следующей неделе, сообщил центр «Фобос». По данным метеорологов, «пик похолодания» на данных территориях пройден.

«Днем воздух будет прогреваться до +11—16 градусов. Такие значения уже на пару градусов выше климатической нормы, и этот период вполне можно считать бабьим летом. Высока вероятность того, что и октябрь начнется такой же спокойной и умеренно теплой и комфортной погодой», — рассказали синоптики. При этом ночью температура будет опускаться до +2—7 градусов. 

Потепление начнется из-за роста влияния антициклона, пояснили в «Фобосе». В понедельник он окажется над северо-востоком Европейской России и продолжит двигаться на юго-запад, в центральные области страны. В итоге облаков станет меньше, осадки маловероятны. По прогнозу экспертов, антициклон будет влиять на погоду как минимум до конца сентября.

В «Фобосе» отметили, что пик похолодания в центральных областях Европейской России пришелся на 21 сентября. В климатическую норму температура вернется к концу этой недели, заявили метеорологи.

Ранее по теме: В Москве за полтора дня выпало более четверти месячной нормы осадков

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных