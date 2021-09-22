Власти назвали сроки запуска мобильного приложения для мигрантов
Мобильное приложение, с помощью которого мигранты в России смогут оформлять документы и искать работу, планируется запустить в 2022 г., сообщил в интервью «Известиям» вице-премьер Алексей Оверчук.
С помощью этого приложения, в частности, человек сможет узнать, есть ли у него ограничения на въезд в России. Если ограничений нет, то он сможет воспользоваться рядом других сервисов. Возможно, через приложение можно будет оформить регистрацию. Оверчук рассказал, что приложение будет своего рода порталом госуслуг для трудовых мигрантов, однако в нем будут представлены и частные услуги, например, поиск жилья для аренды или покупка медицинской страховки.
При этом не все сервисы в этом приложении будут связаны с госуслугами, уточнил вице-премьер. «Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство — частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья», — отметил он.
В июне прошлого года МВД сообщило, что в России появится информационная платформа для иностранцев, на которой они смогут завести личные кабинеты. С помощью такой платформы мигранты смогут получать госуслуги, взаимодействовать с официальными органами и получать рассылку через мобильное приложение.
В мае стало известно о планах МВД обязать мигрантов получать единый электронный документ для длительного пребывания в России. В пресс-центре МВД ТАСС объясняли, что документ будет действовать 10 лет, затем его нужно будет заменить. В документе будет храниться информация о его владельце. Список данных, процедуру оформления и выдачи документа уточнят при подготовке законопроекта.