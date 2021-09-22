Власти назвали сроки запуска мобильного приложения для мигрантов

С помощью этого приложения, в частности, человек сможет узнать, есть ли у него ограничения на въезд в России. Если ограничений нет, то он сможет воспользоваться рядом других сервисов. Возможно, через приложение можно будет оформить регистрацию. Оверчук рассказал, что приложение будет своего рода порталом госуслуг для трудовых мигрантов, однако в нем будут представлены и частные услуги, например, поиск жилья для аренды или покупка медицинской страховки.