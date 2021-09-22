Utair разрешил перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

В ноябре 2019 г. пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин летел со своим котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. При пересадке сотрудница «Аэрофлота» отказалась пустить кота в салон из-за перевеса в 2 кг. Пассажир на взвешивании подменил кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности. В июне этого года дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что по прилету в Симферополь ее мать получила окровавленную клетку с собакой: у животного были повреждены морда, десна и зубы. Представитель авиакомпании Михаил Демин тогда ответил, что клетка с собакой «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.