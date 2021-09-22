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Utair разрешил перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

Ведомости

Авиакомпания Utair с сентября разрешила перевозить кошек и собак у иллюминатора на пассажирском сидении рядом с хозяином, сообщила пресс-служба компании. Для этого хозяину животного нужно будет оформить билет на два места – на себя и питомца.

Для безопасности животное нужно будет поместить в жесткий контейнер размером 55х40х40 см с «надежным замком», вес животного с переноской не должен превышать 20 кг. На все время полета контейнер нужно будет закрепить ремнями безопасности. Оформить билет на животное можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее, чем за двое суток до вылета. Скоро такой билет можно будет оформить на сайте и в мобильном приложении, добавили в пресс-службе.

Компания продолжит бесплатно перевозить животных-поводырей, которые сопровождают пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Их также можно перевозить в салоне самолета.

В июне «Аэрофлот» сообщил, что отменил принцип «один пассажир – одно животное» и разрешил пассажирам перевозить до трех животных одновременно. Также компания сняла ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12, говорится в сообщении.

В ноябре 2019 г. пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин летел со своим котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. При пересадке сотрудница «Аэрофлота» отказалась пустить кота в салон из-за перевеса в 2 кг. Пассажир на взвешивании подменил кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности. В июне этого года дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что по прилету в Симферополь ее мать получила окровавленную клетку с собакой: у животного были повреждены морда, десна и зубы. Представитель авиакомпании Михаил Демин тогда ответил, что клетка с собакой «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.

Ранее по теме: «Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных