Utair разрешил перевозить кошек и собак на пассажирских креслах
Для безопасности животное нужно будет поместить в жесткий контейнер размером 55х40х40 см с «надежным замком», вес животного с переноской не должен превышать 20 кг. На все время полета контейнер нужно будет закрепить ремнями безопасности. Оформить билет на животное можно в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее, чем за двое суток до вылета. Скоро такой билет можно будет оформить на сайте и в мобильном приложении, добавили в пресс-службе.
Компания продолжит бесплатно перевозить животных-поводырей, которые сопровождают пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения или слуха. Их также можно перевозить в салоне самолета.
В июне «Аэрофлот» сообщил, что отменил принцип «один пассажир – одно животное» и разрешил пассажирам перевозить до трех животных одновременно. Также компания сняла ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12, говорится в сообщении.
В ноябре 2019 г. пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин летел со своим котом Виктором из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. При пересадке сотрудница «Аэрофлота» отказалась пустить кота в салон из-за перевеса в 2 кг. Пассажир на взвешивании подменил кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности. В июне этого года дочь пассажирки «Аэрофлота» пожаловалась в соцсетях, что по прилету в Симферополь ее мать получила окровавленную клетку с собакой: у животного были повреждены морда, десна и зубы. Представитель авиакомпании Михаил Демин тогда ответил, что клетка с собакой «была закреплена и перемещалась правильно и аккуратно», животное могло пораниться при попытке выбраться из клетки во время полета.