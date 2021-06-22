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«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных

Ведомости

«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить сразу до трех животных, а также снял запрет на мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу и ряд пород собак, считавшихся опасными, сообщается на сайте авиаперевозчика. До этого в «Аэрофлоте» действовал принцип «один пассажир — одно животное», введенный в прошлом году.

«В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешённых к перевозке одним пассажиром, с одного до трёх животных», — говорится в сообщении. Перевозчик пояснил, что в салоне в одной переноске можно провозить до двух взрослых животных, если их вес с контейнером не превышает 8 кг. Третьего можно сдать в багаж. Авиакомпания также анонсировала запуск онлайн-сервиса по бронированию и оплате перевозки животных через сайт или мобильное приложение и возможность страховать питомцев в рамках собственной страховки.

Кроме того, «Аэрофлот» сократил срок подачи заявки на перевозку питомцев с 24 до шести часов. Контейнеры для животных теперь будут фотографировать и клеить на них стикеры с данными животного и телефоном владельцев. Перевозчиком ограничено максимальное время нахождения контейнера с животным на перроне, введены места для их комфортного ожидания и введены дополнительные требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды.

Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12, говорится в сообщении.

В сентябре 2020 г. «Аэрофлот» начал поэтапное введение новых правил на перевозку животных пассажирами. В частности, перевозчик тогда ввел принцип «один пассажир — одно животное». Остальных питомцев «Аэрофлот» рекомендовал отправлять в багаж.

Этим изменениям предшествовал инцидент, произошедший в ноябре 2019 г. Тогда пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. Сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса (10 кг при лимите «Аэрофлота» в 8 кг. для животных) и посоветовала отправить в багажный отсек. Галин подменил на взвешивании кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности перевозчика. После этого Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Однако Минтранс в итоге отказался менять эти правила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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