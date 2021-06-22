«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных
«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозить сразу до трех животных, а также снял запрет на мопсов, боксеров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу и ряд пород собак, считавшихся опасными, сообщается на сайте авиаперевозчика. До этого в «Аэрофлоте» действовал принцип «один пассажир — одно животное», введенный в прошлом году.
«В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешённых к перевозке одним пассажиром, с одного до трёх животных», — говорится в сообщении. Перевозчик пояснил, что в салоне в одной переноске можно провозить до двух взрослых животных, если их вес с контейнером не превышает 8 кг. Третьего можно сдать в багаж. Авиакомпания также анонсировала запуск онлайн-сервиса по бронированию и оплате перевозки животных через сайт или мобильное приложение и возможность страховать питомцев в рамках собственной страховки.
Кроме того, «Аэрофлот» сократил срок подачи заявки на перевозку питомцев с 24 до шести часов. Контейнеры для животных теперь будут фотографировать и клеить на них стикеры с данными животного и телефоном владельцев. Перевозчиком ограничено максимальное время нахождения контейнера с животным на перроне, введены места для их комфортного ожидания и введены дополнительные требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды.
Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12, говорится в сообщении.
Этим изменениям предшествовал инцидент, произошедший в ноябре 2019 г. Тогда пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. Сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса (10 кг при лимите «Аэрофлота» в 8 кг. для животных) и посоветовала отправить в багажный отсек. Галин подменил на взвешивании кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности перевозчика. После этого Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Однако Минтранс в итоге отказался менять эти правила.