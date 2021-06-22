«Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных

Этим изменениям предшествовал инцидент, произошедший в ноябре 2019 г. Тогда пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. Сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса (10 кг при лимите «Аэрофлота» в 8 кг. для животных) и посоветовала отправить в багажный отсек. Галин подменил на взвешивании кота на более легкого, после чего его исключили из программы лояльности перевозчика. После этого Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Однако Минтранс в итоге отказался менять эти правила.