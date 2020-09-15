«Аэрофлот» ограничил перевозку животных

Возможность перевозки в салоне или в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. По словам Демина, если это щенки и котята от восьми недель до шести месяцев, то в один контейнер можно поместить до трех животных. Если животных два или более, пассажиры могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, сообщил представитель авиакомпании.