«Аэрофлот» ограничил перевозку животных
«Вводится правило «один пассажир – одно животное»: взрослый пассажир сможет перевезти одну клетку или переноску с одним животным», – рассказал Демин. Изменения затронут и правила оформления животного перед полетом. По новым правилам пассажир должен будет прикрепить к контейнеру стикер со своими контактам, его выдадут на стойке регистрации.
Возможность перевозки в салоне или в багажном отсеке зависит от размеров и веса клетки с животным. По словам Демина, если это щенки и котята от восьми недель до шести месяцев, то в один контейнер можно поместить до трех животных. Если животных два или более, пассажиры могут воспользоваться услугами грузового подразделения авиакомпании, сообщил представитель авиакомпании.
В начале ноября 2019 г. пассажир «Аэрофлота» Михаил Галин рассказал, что летел из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве со своим котом Виктором. По словам Галина, сотрудница авиакомпании в Москве отказалась пустить кота в салон самолета из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а «Аэрофлот» разрешает брать в салон самолета животное не тяжелее 8 кг.
Представители авиакомпании хотели отправить кота в специальный багажный отсек. Но Галин беспокоился, что его питомец не выдержит длительного перелета в таких условиях. В итоге пассажир смог пронести животное в салон, так как принес на взвешивание другого кота, чей вес подходил по параметрам. После этого авиакомпания исключила Галина из программы лояльности, лишив его бонусных миль.
После этого случая Общероссийское объединение пассажиров обратилось к министру транспорта Евгению Дитриху с предложением установить в России общие правила перевозки домашних животных в самолетах. Организация обратила внимание, что сейчас авиакомпании устанавливают собственные правила: вес животных, которых пускают в салон, варьируется от 5 до 12 кг с учетом переноски. Минтранс в итоге отказался менять правила авиаперевозки животных.