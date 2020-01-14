Минтранс отказался менять правила авиаперевозки животных после истории с котом и «Аэрофлотом»
Минтранс не поддержал предложение Общероссийского объединения пассажиров (ООП) установить единые правила перевозки животных для всех авиакомпаний, сообщают «Известия» со ссылкой на ответ министерства организации.
ООП предложило ввести единые требования по габаритам переносок для комнатных животных — не менее 115 см по сумме трех измерений — и запретить устанавливать норму по весу ниже 8 кг. Организация также предложила разрешить пассажирам доплачивать за «избыточный» вес питомцев.
Минтранс ответил, что авиакомпания устанавливает нормы провоза на основании требований конкретного самолета. Из-за различия конструктивных особенностей лайнеров устанавливать единые габариты для провоза ручной клади и домашних животных нецелесообразно, отмечает министерство.
ООП обратилось с таким предложением к министерству после того, как «Аэрофлот» не разрешил пассажиру взять в салон самолета кота из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а авиакомпания разрешает брать в салон животное не тяжелее 8 кг. Пассажир все-таки смог пронести животное, так как принес на взвешивание другого кота, чей вес подходил по параметрам. После этого авиакомпания исключила его из программы лояльности, лишив его бонусных миль.