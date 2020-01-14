Минтранс отказался менять правила авиаперевозки животных после истории с котом и «Аэрофлотом»

ООП обратилось с таким предложением к министерству после того, как «Аэрофлот» не разрешил пассажиру взять в салон самолета кота из-за лишнего веса. Животное весило 10 кг, а авиакомпания разрешает брать в салон животное не тяжелее 8 кг. Пассажир все-таки смог пронести животное, так как принес на взвешивание другого кота, чей вес подходил по параметрам. После этого авиакомпания исключила его из программы лояльности, лишив его бонусных миль.