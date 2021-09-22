Правительство дополнительно направит на выплаты медикам почти 3 млрд рублей
Правительство направляет еще 2,9 млрд руб. на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом. Такое распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.
Решение о поддержке принято в рамках указа президента, согласно которому право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились во время работы. Согласно документу, если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 000 до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.
16 сентября Мишустин говорил, что в 2021 г. на эти цели было направлено около 12,5 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки, говорится в сообщении кабмина.