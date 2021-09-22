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Правительство дополнительно направит на выплаты медикам почти 3 млрд рублей

Ведомости

Правительство направляет еще 2,9 млрд руб. на специальные единовременные выплаты для медработников, которые помогают больным с коронавирусом. Такое распоряжение утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте правительства.

Решение о поддержке принято в рамках указа президента, согласно которому право на дополнительные страховые гарантии есть у врачей, среднего и младшего медицинского персонала, а также водителей скорой помощи, которые заразились во время работы. Согласно документу, если коронавирус нанес вред здоровью медика, работник получит 68 811 руб., если медик получит инвалидность – от 688 000 до 2 млн руб. в зависимости от группы. В случае смерти медработника от коронавируса его семья получит более 2,7 млн руб.

16 сентября Мишустин говорил, что в 2021 г. на эти цели было направлено около 12,5 млрд рублей. Новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки, говорится в сообщении кабмина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных