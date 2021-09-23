СМИ: экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли с многочисленными ранениями
Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол найден раненым в своей квартире в Кызыле. Рядом с ним было тело его жены сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.
«Он (Тыт-оол) находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. Состояние тяжелое, но стабильное», — сообщил собеседник «РИА Новостей». Официального подтверждения информации у агентства нет.
На сайте СКР по Туве говорится, что 22 сентября около восьми вечера полиция получила сообщение, что в квартире в Кызыле найдено тело женщины с «внешними признаками насильственной смерти» и ее супруга «с колото-резаным ранением в области груди». Мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Имя и должность мужчины в сообщении СК не указаны.
В пресс-службе СКР «Интерфаксу» подтвердили, что речь идет об экс-министре сельского хозяйства, но не назвали его имя. Информированный источник агентства сообщил, что это Юрий Тыт-оол.
Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы в 2015-2016 гг. В 2019 г. он, по данным «Интерфакса», был осужден на четыре года за мошенничество.