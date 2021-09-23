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СМИ: экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли с многочисленными ранениями

Ведомости

Бывший министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол найден раненым в своей квартире в Кызыле. Рядом с ним было тело его жены сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Он (Тыт-оол) находится в реанимации, пока следственные действия с ним не ведутся. Состояние тяжелое, но стабильное», — сообщил собеседник «РИА Новостей». Официального подтверждения информации у агентства нет.

На сайте СКР по Туве говорится, что 22 сентября около восьми вечера полиция получила сообщение, что в квартире в Кызыле найдено тело женщины с «внешними признаками насильственной смерти» и ее супруга «с колото-резаным ранением в области груди». Мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Имя и должность мужчины в сообщении СК не указаны.

В пресс-службе СКР «Интерфаксу» подтвердили, что речь идет об экс-министре сельского хозяйства, но не назвали его имя. Информированный источник агентства сообщил, что это Юрий Тыт-оол.

Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы в 2015-2016 гг. В 2019 г. он, по данным «Интерфакса», был осужден на четыре года за мошенничество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных