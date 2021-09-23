СМИ: экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли с многочисленными ранениями

На сайте СКР по Туве говорится, что 22 сентября около восьми вечера полиция получила сообщение, что в квартире в Кызыле найдено тело женщины с «внешними признаками насильственной смерти» и ее супруга «с колото-резаным ранением в области груди». Мужчина был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Имя и должность мужчины в сообщении СК не указаны.