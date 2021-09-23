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Общество

В Екатеринбурге арестовали пятерых задержанных сторонников террористов

Ведомости

Пять из числа ранее задержанных в Екатеринбурге сторонников неназванного террористического движения арестованы, а еще 10 будут выдворены из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода», — сообщили в ведомстве. Депортированным будет запрещен въезд в Россию на различные сроки.

У ранее задержанных изъято 3 кг аммиачно-селитренного взрывчатого вещества. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 15 сторонников религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Название движения, сторонниками которого были задержанные, официально не упоминалось, однако Telegram-канал Baza сообщал, что это были последователи группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), которая месяц назад захватила власть в Афганистане и с которой представитель России Замир Кабулов вчера вел переговоры в афганской столице.

Ранее по теме: ФСБ в Екатеринбурге задержала склонявшую мигрантов к терроризму группу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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