В Екатеринбурге арестовали пятерых задержанных сторонников террористов
Пять из числа ранее задержанных в Екатеринбурге сторонников неназванного террористического движения арестованы, а еще 10 будут выдворены из страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
«В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела, ко всем задержанным злоумышленникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 10 иностранцев принято решение об их выдворении в страну исхода», — сообщили в ведомстве. Депортированным будет запрещен въезд в Россию на различные сроки.
У ранее задержанных изъято 3 кг аммиачно-селитренного взрывчатого вещества. В отношении арестованных возбуждены уголовные дела по ст. 205.1 («Содействие террористической деятельности»), 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.
Накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 15 сторонников религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Название движения, сторонниками которого были задержанные, официально не упоминалось, однако Telegram-канал Baza сообщал, что это были последователи группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), которая месяц назад захватила власть в Афганистане и с которой представитель России Замир Кабулов вчера вел переговоры в афганской столице.