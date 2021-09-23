В Екатеринбурге арестовали пятерых задержанных сторонников террористов

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге 15 сторонников религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Название движения, сторонниками которого были задержанные, официально не упоминалось, однако Telegram-канал Baza сообщал, что это были последователи группировки «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России), которая месяц назад захватила власть в Афганистане и с которой представитель России Замир Кабулов вчера вел переговоры в афганской столице.