ФСБ в Екатеринбурге задержала склонявшую мигрантов к терроризму группу
ФСБ России в Екатеринбурге пресекла деятельность группы уроженцев Центральной Азии, склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.
В ходе обысков у членов преступной группы обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие их контакты с главарями террористических структур на Ближнем Востоке, а также «склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера».
«Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются», — добавили в ведомстве.