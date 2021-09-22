ФСБ в Екатеринбурге задержала склонявшую мигрантов к терроризму группу

В ходе обысков у членов преступной группы обнаружены вещественные доказательства, подтверждающие их контакты с главарями террористических структур на Ближнем Востоке, а также «склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера».